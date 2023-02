Mondiaux de ski alpin : les États-Unis remportent le parallèle par équipe mixte

Emmenés par Nina O'Brien, Paula Moltzan, River Radamus et Tommy Ford, les États-Unis ont été sacrés champions du monde de parallèle par équipe mixte, mardi, à l'occasion des Mondiaux de ski qui se déroulent actuellement à Méribel et Courchevel en France. Les américains ont pris le meilleur sur la Norvège de Thea Louise Stjernesund, Kristin Lysdahl, Timon Haugan et Alexander Steen Olsen en finale.

Les États-Unis ont tour à tour éliminés la Pologne, l'Italie et le Canada pour atteindre la finale, le tout sans leur star Mikaela Shiffrin qui, comme la plupart des meilleurs skieurs du monde, n'a pas pris part à cette épreuve secondaire.

Une compétition critiquée

Le "Team event", disputé une fois par an en Coupe du monde lors des finales et depuis quelques années lors des grands championnats (Mondiaux ou Jeux olympiques), ne fait pas l'unanimité. Voulus comme télégénique, ces face-à-face sont parfois victimes d'un règlement complexe et de la difficulté pour les organisateurs de proposer deux tracés parfaitement équivalents.

À Méribel, le parcours rouge et le parcours bleu ont paru égaux pendant les courses. Mais, comme un symbole, alors que le suspense était total avant le dernier duel de la finale, le Norvégien Timon Haugan a buté dans la porte de départ, offrant à l'épreuve une fin en queue de poisson.

Le Canada (Jeffrey et Erik Read, Valérie Grenier et Britt Richardson) a dominé les champions olympiques autrichiens en petite finale pour s'emparer du bronze. La participation à l'épreuve par équipe était rendue difficile pour certains skieurs par le début des qualifications des parallèles individuel sur l'autre site des Mondiaux, à Courchevel, en fin d'après-midi.