Mondiaux de ski à Courchevel : Alexis Pinturault peut-il remporter une troisième médaille ?

C'est désormais la course contre la montre à Courchevel pour les Championnats du monde de ski alpin 2023. La France compte deux médailles remportées, et un seul champion est à remercier : le savoyard Alexis Pinturault. Le risque qu'il se soit rassasié de médailles est donc présent. Europe 1 est allée demander au directeur technique national de la Fédération française de ski, Pierre Mignerey, s'il était possible que le champion ait encore un appétit pour la compétition, à deux jours de sa conclusion pour l'année 2023.

"Il a largement rempli son contrat"

"L'appétit vient en mangeant, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, je crois qu'il a vraiment largement rempli son contrat sur ces championnats du monde. Après, ce sont des grands champions, on sait qu'ils en veulent toujours plus." répond le représentant de la FFS, confiant sur l'esprit de compétition de "Pintu" et de ses coéquipiers français.

Pierre Mignerey n'est pas le seul à avoir foi en son athlète. Christophe, un riverain et supporter de la première heure exhibe avec fierté sa cloche spéciale Alexis Pinturault : "C'est une grosse cloche de vache. Elle est dédiée uniquement à Alexis parce qu'elle est à son effigie, et que son portrait est peint sur la cloche". Voilà une belle manière de célébrer le recordman, en attendant de voir sa performance ce vendredi sur les pentes de Courchevel, station où il grandi.