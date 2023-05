Mondiaux de judo : le retour de Teddy Riner

Déjà six ans que Teddy Riner n’a plus été engagé sur des Championnats du monde. Six ans pendant lesquels la machine à gagner a montré des fragilités. Son corps accuse le coup au fur et mesure que l’âge avance et au milieu de son palmarès XXL, des défaites se sont invitées.

Teddy Riner pense surtout aux JO

Bien sûr, à 34 ans, Teddy "Winer" n’est pas encore devenu Papy Teddy, mais il n’est plus le mâle dominant des tatamis. "Franchement, il y en a qui ont eu moins de chance que moi dans la vieillesse. Vraiment, je suis très content. À mon âge, après toutes ces années, prendre autant de plaisir sur le tapis... Je n’en connais pas tellement qui ont pu avoir cette chance !", se félicite-t-il.

Ce qui anime plus que tout Teddy Riner, c’est l’objectif des Jeux olympiques à Paris. Ces Championnats du monde, comme il le dit lui-même, vont lui permettre de se "situer par rapport à la concurrence". Évidemment, il préférerait glaner un 11e titre mondial mais ce qu’il ne veut surtout pas, "c’est arriver aux Jeux et passer à côté de cet évènement".