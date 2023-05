Mondial U20 : battue 2-1 par la Gambie, l'équipe de France très proche de la sortie

L'équipe de France est au bord de l'élimination après s'être à nouveau inclinée face à la Gambie 2-1 lors de son deuxième match du Mondial des moins de 20 ans, jeudi à Mendoza en Argentine. Déjà battus en ouverture lundi sur le même score par la Corée du Sud, les jeunes français ont encore affiché des lacunes défensives cette fois face aux demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des nations U20.

Derniers du groupe F avant le match entre la Corée du Sud et le Honduras dans la soirée, les Bleuets sont proches de la sortie avant leur dernier match contre les Honduriens dimanche. Les Gambiens sont eux d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.

Boulette

Le sélectionneur Landry Chauvin avait procédé à trois changements par rapport au match inaugural avec la titularisation de trois Monégasques : le milieu de terrain Soungoutou Magassa, l'attaquant Malamine Efekele et le gardien Yann Liénard. Mais une très mauvaise relance dans l'axe de ce dernier a entraîné l'ouverture du score adverse. Les Gambiens ont récupéré la balle après cette bourde du portier français qui a ensuite repoussé la frappe d'Adama Bojang, mais comble de malchance celle-ci a été détournée dans son propre camp par Tanguy Zoukrou (13e).

Le gardien de l'AS Monaco s'est toutefois rattrapé en détournant un penalty d'Alagie Saine à la 57e minute. Dans la foulée, Wilson Odobert a égalisé de la tête au second poteau (61e). Une joie de courte durée pour les Français. Mamin Sanyang, entré en fin de première période, a pris de vitesse Jordan Semedo dans la surface pour aller tromper Liénard d'une puissante frappe (68e) et redonner l'avantage aux Gambiens. L'unique succès de la France dans le Mondial U20 remonte à 2013, quand la bande à Paul Pogba était venue à bout de l'Uruguay aux tirs au but.