Mondial de rugby : après la victoire des Bleus, des joueurs français à la rencontre de jeunes rugbymen

Voilà de jeunes supporters encore plus heureux que vendredi soir. Après la victoire du XV de France face aux All Blacks de Nouvelle-Zélande, en ouverture de la Coupe du monde de rugby, certains joueurs français - ceux qui n'ont pas participé au match de la veille - ont assisté à un entraînement spécial : celui des jeunes de Rueil-Malmaison, près de Paris, où le staff tricolore a établi son camp de base.

Parmi les joueurs présents figuraient notamment les blessés, à l'instar de Jonathan Danty ou Cyril Baille, qui ont pris une photo avec les 180 jeunes rugbymen du club de la ville.

"C'est vraiment gentil de leur part"

Même s'il a fait très chaud samedi après-midi, cette rencontre s'est déroulée dans la bonne humeur. Tous les jeunes supporters avaient hâte de voir leurs idoles à l'image d'Honoré et Lorenzo, arrivés très tôt. "Depuis tout petit, on les voit à la télé. Là, qu'ils puissent se libérer pour nous, une après-midi, c'est vraiment gentil de leur part. C'est un rêve de gosse", savoure le premier au micro d'Europe 1. Le second avait tout de même envie de discuter avec Antoine Dupont, le leader du XV de France, mais les titulaires étaient laissés au repos ce samedi. "C'est une machine ce mec ! Je le suis depuis que j'ai commencé le rugby", confesse ce fan.

Au total, la séance a duré une grosse demi-heure, avec quelques passes, des petits matches en mode "toucher", c'est-à-dire sans plaquage. Pour Raphaël Ibanez, manager du XV de France, cet après-midi "permet aux joueurs de constater l'engouement, l'effervescence autour de l'équipe, et la passion qui anime tous ces jeunes joueurs, ces futurs rugbymen".

Les joueurs de l'équipe de France ont retrouvé leur hôtel, avec cette mauvaise nouvelle apprise dans la matinée : Julien Marchand, sorti à la 12e minute vendredi soir, devrait être absent un mois. Il pourrait être de retour pour un éventuel quart de finale. Direction désormais Lille mercredi pour les Bleus qui affronteront l'Uruguay jeudi soir.