Mondial de hand : les Français terminent par une victoire avec Karabatic

Les Français ont terminé la première phase du Mondial de handball par une victoire sur le fil contre la Russie (23-22), dans un match sans enjeu qui a permis à Nikola Karabatic et à Melvyn Richardson de faire leurs débuts. Karabatic, qui se remet à peine d'une blessure au pied, n'avait plus joué depuis le 14 octobre. Les Bleus se rendront vendredi à Cologne pour disputer le tour principal qu'ils commenceront en bonne position dans la course aux demi-finales avec trois points.

Karabatic en bonne forme. De retour dans le groupe samedi dernier, Karabatic a été mis sur la liste des seize mercredi en remplacement du capitaine Cédric Sorhaindo, blessé au mollet droit mardi contre l'Allemagne (25-25). Pour sa 300e sélection, il est resté environ 25 minutes sur le terrain, partagées entre les deux périodes, en attaque et en défense. Il a paru en bonne forme, même s'il n'a pas marqué de but.

Richardson, le dernier à être écarté des seize, la veille du premier match du Mondial, était à Berlin depuis le début et a bénéficié d'un "choix tactique" du sélectionneur Didier Dinart, qui l'a préféré à Nicolas Claire pour la suite du tournoi. Très actif, le fils de la légende Jackson, âgé de 21 ans, a marqué quatre buts dès la première mi-temps au poste de demi-centre et pourrait être précieux dans les matches décisifs. Il n'a pas joué après la pause. Pour le reste, les Bleus ont été presque tout le temps menés dans ce match où il s'agissait de ne pas brûler inutilement de l'énergie, avant d'arracher la victoire dans la dernière minute.