Mondial de football féminin : les Bleues entrent en lice face à la Jamaïque

Les Bleues font leur entrée en lice dans cette Coupe du monde féminine ce dimanche dans le stade de Sydney. Face à la Jamaïque, les Françaises ont un objectif bien précis : gagner. L'équipe de France part évidemment favorite face à son adversaire qui est la 43e nation mondiale et qui n'a jamais joué de matches en Coupe du monde. Pourtant, les joueuses d'Hervé Renard devront se méfier d'elles-mêmes et monter en régime le plus rapidement possible.

La Jamaïque ne fera "pas de cadeaux"

"Ça va être à nous de vite s'adapter. Je pense que ça va bien nous lancer parce que c'est une équipe qui est athlétique, très physique. Je pense qu'elles ne vont pas vouloir nous faire de cadeaux", confie la milieu de terrain Grace Geyoro. Les Bleues ont pu reconnaître la pelouse du Sydney Football Stadium ce samedi, sous les yeux du président de la Fédération Français de Football, Philippe Diallo, et de Jean-Michel Aulas, présents sur place pour l'occasion.

Comme prévu, Selma Bacha ne foulera pas le terrain pour ce premier match de l'équipe de France puisque la latérale gauche a été victime d'une entorse à la cheville il y a quelques jours. La Lyonnaise continue néanmoins de s'entraîner en marge du groupe.

Pour rappel, les Françaises font partie du groupe F, aux côtés du Brésil, de la Jamaïque mais aussi du Panama. L'équipe entraînée par Hervé Renard devra réussir son entrée de la compétition pour ne pas laisser d'avance aux Brésiliennes, 8e nation mondiale.