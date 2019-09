Mondial de Basket : les Bleus décrochent la troisième place

Les Bleus ont su rebondir. Après sa très nette défaite en demi-finale contre l'Argentine, l'équipe de France de basket a trouvé les forces nécessaires pour s'adjuger la troisième place du Mondial chinois, en renversant l'Australie (67-59).

Tout avait pourtant assez mal commencé. Comme sonnés par leur revers contre les Argentins, les hommes de Vincent Collet ont mis du temps à rentrer dans le match. En face, l'Australie a su enchaîner les paniers pour rentrer aux vestiaires avec une avance assez confortable (30-21 à la mi-temps).

21 en première période, 46 points en seconde

Mais lors du troisième quart-temps, Evan Fournier et les siens ont profité d'un temps faible des Australiens pour réduire l'écart et reprendre l'avantage grâce à une bonne adresse. Lors du quatrième quart-temps, les Bleus ont maîtrisé le sursaut adverse avant de creuser l'écart.

Mentalement et physiquement, les Bleus ont su trouver les ressources pour décrocher la médaille de bronze, avec notamment 46 points inscrits lors des troisième et quatrième quarts-temps. De très bon augure à moins d'un an des JO, pour lesquels les Bleus sont déjà qualifiés et n'auront pas à batailler pour leur ticket.