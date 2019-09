Mondial de basket : la France chute face à l'Argentine

La France a été battue, vendredi, lors de la demi-finale de coupe du monde de basket en Chine. Après leur exploit contre les Américains, les Bleus ont semblé impuissants face à l'Argentine (80-66).

Les Bleus, qui avaient créé la surprise devant le Team USA (89-79) mercredi, ont été dépassés par l'agressivité de l'Albiceleste et son infatigable fer de lance, Luis Scola (28 points). Troisièmes de l'édition 2014, les Français disputeront pour la deuxième fois la "petite finale", dimanche face à l'Australie, éliminée plus tôt par l'Espagne après deux prolongations (95-88).

Gobert en-deça, Fournier maladroit

Plus agressifs et plus opportunistes, avec Facundo Campazzo impeccable en chef d'orchestre (12, 7 rebonds, 6 passes décisives), les sud-américains ont dominé du début à la fin. Une série de 10 points consécutifs les a bien lancés (10-2) et ils n'ont plus jamais regardé derrière eux. A la mi-temps, Scola, qui fêtera ses 40 ans en avril, avait déjà réalisé un double-double (13 pts, 10 rebonds) prenant une part active à l'écart, déjà creusé par son équipe (39-32). Celui-ci allait encore grimper au retour des vestiaires, pour culminer à 15 points sur un panier longue distance de Gabriel Deck (40-55).

Côté français, Rudy Gobert, épatant face aux Etats-Unis, était en deçà de ses standards habituels (3 pts mais 11 rebonds) et l'artilleur Evan Fournier, trop maladroit derrière l'arc (1/6 pour 16 pts au total). Seul le jeune meneur des Knicks Frank Ntilikina (21 ans), à l'apport déterminant face aux USA, a semblé tirer son épingle du jeu (16 pts).