Mondial de basket 2023 : les Bleus secoués mais vainqueurs en République Tchèque en qualifications

L'équipe de France de basket, déjà qualifiée pour le Mondial 2023, s'est imposée malgré une entame ratée jeudi en République tchèque (72-59) lors de la 11e journée des éliminatoires. Privés de leurs joueurs de NBA et d'Euroligue, les Bleus ont pu compter sur leur star Victor Wembanyama (19 ans, 2,21 m) auteur d'un double-double avec 22 points et 17 rebonds pour décrocher leur neuvième victoire en 11 rencontres.

Le meilleur marqueur du championnat de France a soigné sa feuille de statistiques en y ajoutant six contres et quatre interceptions, montant en puissance tout au long de la rencontre pour faire parler ses qualités. Les joueurs de Vincent Collet ont pourtant vécu une entame de match catastrophique, signant un terrible 0/8 au tir inaugural, pour être menés 21-3 après huit minutes. Face à eux, les Tchèques, pas gênés pour trouver le chemin du panier et dominateurs au rebond, ont marqué leurs huit premiers tirs à deux points.

Place de meneur à prendre

Secoués par leur sélectionneur lors des temps morts, les Français se sont ressaisis petit à petit pour revenir dans le match (36-27 à la pause). Avec plus d'adresse et surtout plus d'intensité, ils ont connu une deuxième mi-temps plus aisée et sont logiquement passés devant pour la première fois du match sur un alley-oop servi par Paul Lacombe et conclu par Yoan Makoundou (44-43, 28e).

Le Monégasque, seul joueur d'Euroligue autorisé à quitter son club pour cette fenêtre internationale, s'est montré à son avantage avec dix points et huit rebonds. L'occasion de se montrer était belle également pour les meneurs, avec des places à prendre en vue du Mondial 2023 organisé du 25 août au 10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon.

Fin de match tranquille

Sylvain Francisco (huit passes décisives et six points) en a profité, tout comme le meneur de Bourg-en-Bresse Hugo Benitez. Les Français, privés de l'ailier Terry Tarpey, laissé hors du groupe en raison d'une gêne à la cuisse, ont connu une fin de match tranquille et ont géré lors du dernier quart-temps remporté 23-12.

Les Bleus concluront leur campagne de qualification au Mondial contre la Lituanie, à domicile dimanche (18h00), à l'Arena Loire de Trélazé, où la première place du groupe sera en jeu.