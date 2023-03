Metz et Le Havre se neutralisent en clôture de la 27e journée de Ligue 2, statu quo en tête du classement

Mal embarqué sur la pelouse de Metz, Le Havre a obtenu le nul en seconde période (1-1) pour enchaîner un 25e match sans défaite en championnat, lundi en clôture de la 27e journée de Ligue 2. Toujours confortable leader, le Havre (56 points) reprend 9 unités d'avance sur son dauphin, Bordeaux. Metz, qui aurait pu s'emparer de la 2e place en cas de victoire, demeure 4e avec 45 points, également devancé par Sochaux (46 points).

À l'issue de cette journée, c'est un statu quo total en haut du classement puisque les cinq premiers ont tous fait match nul. À la mi-temps, les Messins étaient pourtant virtuellement sur la deuxième marche du podium de Ligue 2, grâce à l'ouverture du score à la 20e minute de Youssef Maziz, parfaitement servi par Ablie Jallow à 3 mètres du but havrais.

Le Havre invaincu en championnat depuis août

Mais les Grenats ont été cueillis à froid quelques secondes après le retour des vestiaires par l'égalisation de Richardson (46e), sur une frappe puissante. Il a ensuite fallu une parade d'Alexandre Oukidja pour éviter que Le Havre ne double la mise sur une frappe de Quentin Cornette (50e). Deux minutes plus tard, le même Cornette a à nouveau failli marquer sur une frappe enroulée, passée juste à côté des cages messines.

Metz a également eu l'opportunité de reprendre l'avantage, mais Youssef Maziz et Georges Mikautadze ont manqué de belles occasions en deuxième période. Le Havre n'a plus perdu en championnat depuis son déplacement à Valenciennes le 6 août 2022, lors de la 2e journée (1-0). Une série qui permet aux Normands d'entrevoir de plus en plus concrètement la montée en Ligue 1, alors que seules deux équipes seront promues cette saison.