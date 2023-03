Mbappé capitaine des Bleus : «Mettre un joueur capitaine ne veut pas dire lui donner les clés», estime Arsène Wenger

Kylian Mbappé, héritier d'Hugo Lloris. À 24 ans, le joueur aux 66 sélections, 36 buts, a accepté cette nouvelle fonction après une discussion lundi soir avec son sélectionneur. Si Antoine Griezmann, avec ses 117 sélections, était aussi cité pour porter le brassard, Didier Deschamps a jugé que Kylian Mbappé "cochait toutes les cases pour avoir cette responsabilité supplémentaire".

"Celui qui conduit le bateau, c'est l'entraîneur"

Une désignation qui ne laisse pas indifférent le légendaire entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger. "Un entraîneur qui a une bonne relation avec le joueur le plus fort de l'équipe, ça le rend plus fort. S'il y a une relation moyenne ou tiède, ça rend l'entraîneur et l'équipe plus faible", a-t-il affirmé au micro d'Europe 1.

"C'est normal que Didier Deschamps ait choisi un jeune joueur avec lequel il peut construire l'équipe. Mettre un joueur capitaine ne veut pas dire lui donner les clés. Celui qui conduit le bateau, qui donne la direction, c'est l'entraîneur. Par contre, avoir le capitaine de l'équipe à bord, peut permettre de diffuser de façon encore plus approfondie les valeurs dans l'équipe", a-t-il poursuivi.

