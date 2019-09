Marvin Martin, des Bleus au chômage : "C'est très difficile, mais il ne faut pas lâcher"

INTERVIEW

On le comparait à Zinédine Zidane, il est aujourd'hui au chômage. Marvin Martin, qui avait soulevé d'immenses espoirs en inscrivant un doublé pour sa première sélection en équipe de France en mai 2011 (4-1 contre l'Ukraine), se retrouve sans club depuis la fin de son contrat avec Reims. "Depuis 13 ans je me lève tous les matins et je vais au foot, je m’entraîne et il y a les matches. De tout arrêter comme ça, honnêtement c'est très, très difficile", témoigne l'ancien milieu de terrain de Sochaux et Lille, interrogé par Europe 1.

"Il ne faut pas lâcher"

Marvin Martin espère malgré tout retrouver un nouveau club et continue de s'entretenir, seul. "Il ne faut pas lâcher, il faut s'entraîner. Ce serait super de repartir sur un nouveau challenge", espère l'ancien international aux 15 sélections en équipe de France (2 buts).

Marvin Martin avait explosé au plus haut niveau à Sochaux, au point d'être sélectionné pour l'Euro 2012. Il avait été transféré à Lille la même année, où il n'a pas réussi à confirmer les espoirs placés en lui, la faute notamment à plusieurs blessures. Ces deux dernières saisons, il a évolué à Reims, où il a très peu joué. Marvin Martin n'est pas le seul ex-Bleu à se retrouver sans club. Yoann Gourcuff pourrait prochainement prendre sa retraite, alors qu'Hatem Ben Arfa n'a toujours pas signé pour une nouvelle équipe depuis la fin de son aventure à Rennes.