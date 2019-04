Marathon de Paris : ciblée par l'antidopage, Clémence Calvin bat le record de France

La Française Clémence Calvin, ciblée par deux enquêtes et accusée de s'être soustraite à un contrôle antidopage au Maroc fin mars, a battu dimanche sur le marathon de Paris le record de France de la distance, sous réserve d'homologation.

#MarathonDeParis Première victoire pour l’Éthiopienne Gelete Burka. Clémence Calvin termine au pied du podium mais s'offre le record de France de la distance. pic.twitter.com/Qv85wtm8c7 — France•tv sport (@francetvsport) 14 avril 2019

Au pied du podium

Autorisée à courir depuis vendredi, lorsque le Conseil d'État a levé sa suspension provisoire, Clémence Calvin termine 4ème en 2h23'41 et efface le précédent record (2h24'22) de Christelle Daunay établi en 2010. "Je me suis accrochée jusqu'au bout, n'en déplaise à mes détracteurs", a indiqué Clémence Calvin en zone mixte. "Il n'y avait qu'une très faible minorité de personnes malveillantes (…) J'ai le courage de ceux qui tiennent le coup et qui sont plantés comme la Tour Eiffel. Je n'ai peur de rien ni de personne", a-t-elle continué.

Le marathon de Paris a été remporté chez les femmes par l'Éthiopienne Gelete Burka en 2h22'48. et chez les hommes par l'Éthiopien Abrha Milaw en 2h07'05, le double tenant du titre kényan Paul Lonyangata ne terminant que 3ème.