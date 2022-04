Marathon de Paris : ces coureurs prêts à affronter des conditions hivernales

Le marathon de Paris retrouve sa date habituelle. C'est ce dimanche que la mythique course d'endurance de la capitale se tient, seulement six mois après la dernière édition. Cela fait trois ans que le marathon ne s'était pas organisé au printemps, en raison de la crise sanitaire. Et pourtant, ce sont bien des conditions hivernales que vont affronter les pas moins de 40.000 coureurs. "Je suis en super forme, on s'est bien préparé", argue Ludovic, 53 ans, qui court son cinquième marathon et que le froid ne perturbe pas vraiment. "Même la température, c'est plus idéal pour nous qu'il fasse frais que chaud. Je suis même en short et en teeshirt !"

Dix départs distincts

S'il fait deux petits degrés à l'aube, et même -1 en ressenti, des milliers de sportifs s'échauffent et tentent de se réchauffer tant bien que mal sur l'avenue des Champs-Élysées. Mais le froid n'est pas un inconvénient non plus pour Sam, un pull bleu sur le dos. La météo lui importe peu : pour ce Bruxellois, l'important, c'est le chrono. "Je suis curieux. C'est le deuxième marathon, donc j'espère passer en dessous des trois heures. La dernière fois, j'ai fait trois heures et une minute. J'espère que cette fois, ça va aller", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Avant de franchir la ligne d'arrivée, il faut déjà partir. Les organisateurs ont prévu dix départs distincts. Cela signifie que quand les premiers coureurs seront arrivés, les derniers ne seront pas encore partis. Le premier départ a lieu aux alentours de 8 heures.