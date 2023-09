Marathon de Mexico : 11.000 participants disqualifiés de la course pour tricherie

Le 27 août 2023, près de 30.000 de personnes ont répondu présents au marathon de Mexico. Mais cette 40e édition a été entachée par un événement : l’organisation de la course a annoncé la disqualification de 11.000 participants et dénonce une "attitude antisportive".

Des tricheries récurrentes

Les concernés auraient utilisé des véhicules et des transports en commun pendant la course pour raccourcir le parcours. "L'Institut des Sports de Mexico informe qu'il procédera à l'identification des cas dans lesquels les participants du marathon de Mexico ont démontré une attitude antisportive durant l'événement et ne validera pas leurs horaires d'inscription", indique le communiqué, publié sur Twitter.

Tarjeta Informativa. pic.twitter.com/3vgGMG1yL0 — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) August 31, 2023

Il évoque également que cet événement représente "une célébration exceptionnelle pour tous les habitants de la capitale, mais aussi une occasion de réaffirmer les valeurs du sport".

Mais la tricherie géante n’est pas la première lors de cet événement, rapportent nos confrères de RMC Sport. En 2017, plus de 5.800 coureurs avait été disqualifié pour avoir manqué au moins un point de contrôle.