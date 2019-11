"Lyon doit se méfier de tout le monde", estime Alain Roche

Quatre victoires sur les cinq derniers matches toute compétition confondue, l'OL semble enfin sortir la tête de l'eau après avoir enchaîné huit matches de suite sans victoire en championnat. Invité de Cyrille de La Morinerie dans Europe 1 Sport, Alain Roche a livré son ressenti sur l'Olympique lyonnais. Selon lui, "Lyon doit se méfier de tout le monde, même du dernier du championnat de Russie ou du dix-huitième du championnat de Ligue 1."

À propos du match de Ligue des Champions face au Zénith Saint-Pétersbourg, l'ancien joueur du PSG de 1992 à 1998 estime que "Les lyonnais ont pour obligation de faire un très bon résultat. Comme nous l'avions vu au match aller, le Zénith est une équipe qui n'est jamais facile à manœuvrer. Je n'oublie pas non plus que Lyon s'est incliné à Benfica. Elle ne rayonne pas partout. On l'a vu en championnat face à Toulouse avec cette victoire dans les dernières minutes. Beaucoup de vigilance pour les hommes de Rudi Garcia."