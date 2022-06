L'OL «en négociations exclusives» pour une prise de contrôle par l'Américain John Textor

L'OL Groupe, la holding représentant l'Olympique lyonnais, a annoncé lundi être entré en "négociations exclusives" en vue d'une prise de participation majoritaire du groupe Eagle Football Holdings, llc, appartenant à l'Américain John Textor, déjà propriétaire de plusieurs clubs de football.

"Cette opération conduirait à une cession complète de la participation de Pathé et d'IDG", qui représentent respectivement 19,36% et 19,85% du capital d'OL Groupe, "et à une liquidité progressive de Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas", président historique du club qui détient 27,72% du capital, précise le communiqué du groupe, qui avait demandé lundi la suspension de sa cotation en bourse.

