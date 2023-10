L'OGC Nice suspend le joueur Youcef Atal après son post en lien avec le conflit Hamas-Israël

L'OGC Nice a annoncé mercredi suspendre "jusqu'à nouvel ordre" son défenseur Youcef Atal, visé par une enquête préliminaire pour "apologie du terrorisme" après un post lié au conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Même si l'international algérien a rapidement supprimé cette publication et présenté des excuses, le club a expliqué dans un communiqué avoir fait le choix de "prendre immédiatement" des sanctions, "préalables" à celles que pourraient prendre les instances sportives ou judiciaires, "compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité".

Le club réaffirme "son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération"

En déplacement avec la sélection algérienne depuis le 9 octobre, Youcef Atal a été convoqué dès son retour à Nice par les dirigeants du club, qui ont échangé avec lui. "Nous tenons à souligner que la réputation et l'unité de l'OGC Nice résultent du comportement de l'ensemble de ses salariés, qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l'institution", a expliqué le club, réaffirmant "son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération".

Des propos antisémites appelant à la violence

Depuis samedi, les réactions se sont multipliées pour dénoncer le partage, sur le compte Instagram du footballeur, d'une vidéo d'un prédicateur tenant, selon ces accusateurs, des propos antisémites appelant à la violence. Cette publication ayant été effacée par le joueur, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier son contenu exact de manière indépendante.

Saisi par le préfet des Alpes-Maritimes Hugues Moutouh et le maire de Nice Christian Estrosi (Horizons), le procureur de Nice a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête pour "apologie du terrorisme" et "provocation à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée".

Mardi, la branche Sud-Est du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a également déposé plainte contre le joueur. Coté sportif, le conseil de l'éthique de la Fédération française de football (FFF) a été saisi.