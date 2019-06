EN DIRECT - Ligue des champions : Sissoko coupable, Liverpool mène d'entrée !

L'ESSENTIEL EN DIRECT

C'est le grand soir ! Trois jours après la finale de Ligue Europa, remportée par Chelsea aux dépens d'Arsenal (4-1), l'Europe du football consacre son roi, ce samedi au stade Metropolitano de Madrid. Là encore, les deux prétendants sont anglais. D'un côté Tottenham, invité surprise de cette finale, qui rêve de remporter sa toute première Ligue des champions. De l'autre, Liverpool, déjà sacré cinq fois, et qui espère conclure d'un "happy end" sa magnifique saison, un an après son échec face au Real de Zidane. Sous une touffeur caniculaire, l'affrontement s'annonce des plus brûlants.

TOTTENHAM 0 - 1 LIVERPOOL Salah (2e, sp)

Le point à la 20e minute : les Reds contrôlent. Liverpool joue logiquement assez bas et attend les Spurs, qui peinent à se créer des occasions franches. Ce sont même les joueurs de Jürgen Klopp qui se montrent les plus dangereux, avec Alexander-Arnold, dont la frappe croisée des 25 mètres passe de peu à côté (18e). À signaler aussi : l'irruption sur la pelouse d'une supportrice, raccompagnée prestement par la sécurité…

Le point à la 10e minute : Liverpool mène d'entrée !!! On joue depuis à peine 24 secondes de jeu quand Sadio Mané pénètre dans la surface de Tottenham et centre, alors que Moussa Sissoko a le bras décollé du corps pour donner des consignes à ses coéquipiers… L'arbitre sanctionne le Français en sifflant un penalty, transformé en force par Mohamed Salah face à un Hugo Lloris impuissant (2e). C'est le deuxième but le plus rapide de l'histoire en finale de la Ligue des champions. Une finale bel et bien lancée !

Le point au coup d'envoi : après une minute d'applaudissements en hommage à Jose Antonio Reyes, ancien international espagnol mort à 35 ans dans un accident de voiture, l'arbitre de cette rencontre, le Slovène Damir Skomina, met le sifflet à la bouche… C'est parti pour cette finale de la Ligue des champions ! Les deux équipes évoluent dans leurs couleurs traditionnelles, Tottenham en blanc, Liverpool en rouge.

Le point sur les compos : Kane est bien là, Lucas Moura remplaçant. Héros de la demi-finale retour face à l'Ajax, l'ancien Parisien Lucas Moura débute la rencontre sur le banc. Mauricio Pochettino peut en revanche compter sur le renfort in extremis de son talisman Harry Kane, de retour de blessure au meilleur moment. Les deux "Frenchies" des Spurs, Hugo Lloris et Moussa Sissoko, sont eux aussi titulaires. Pas de surprise côté Liverpool, avec notamment la présence du redoutable trio d'attaquants Salah-Firmino-Mané. Wijnaldum, double-buteur en demies, est préféré à l'emblématique James Milner au milieu.

Le point sur l'avant-match : les Reds s'avancent en favoris. Emmenés par le technicien allemand Jürgen Klopp, les vice-champions d'Angleterre ont beaucoup plus d'expérience que leurs rivaux, qui disputent leur toute première finale de C1, quand Liverpool a déjà soulevé le trophée à cinq reprises, dont la dernière fois en 2005. Sans compter la finale perdue l'an passée à Kiev face au Real Madrid (3-1). Les confrontations des deux clubs en Premier League cette saison ont d'ailleurs tourné à l'avantage du club de la Mersey (2-1, 2-1).

Pour l'un comme pour l'autre, cette campagne européenne a été exceptionnelle à plus d'un titre : pour en arriver là, les Spurs ont successivement écarté le Borussia Dortmund en huitièmes, Manchester City en quarts, avant de renverser l'Ajax Amsterdam grâce à un incroyable triplé de Lucas Moura au retour (0-1, 3-2). Et que dire de Liverpool, tombeur du Bayern Munich, de Porto puis de Barcelone, au terme d'un come-back historique en demies (0-3, 4-0). Autrement dit, on vous conseille de suivre ce live jusqu'à la fin…