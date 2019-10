L'Irlande 7e qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby

L'Irlande n'a pas tremblé contre les Samoa. Victorieuse 47-5 samedi, la verte Erin a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde qui se déroule au Japon. Ce succès place les Irlandais en première position du classement de la poule A, en attendant le choc, dimanche midi, entre le Japon et l'Écosse (12h45), qui désignera le dernier qualifié pour la phase finale.

Une défaite du pays hôte contre leur voisin écossais assurerait la première place du groupe aux Irlandais, alors qu'un nul ou une victoire japonaise les relégueraient en deuxième position. Mais une inconnue demeure toujours sur la tenue de cette rencontre, remise en cause avec l'arrivée sur l'archipel du typhon Hagibis.

Les organisateurs prendront en effet leur décision dimanche matin après avoir évalué les éventuels dégâts causés par le typhon Hagibis sur le stade de la banlieue de Tokyo (72.000 places), situé en bord de mer, et les réseaux de transport. Samedi, deux rencontres ont été annulées pour ces mêmes raisons : le choc tant attendu entre la France et l'Angleterre et le Nouvelle-Zélande-Italie.

La France fixée dimanche pour son quart

Inconnue sur les quarts. Pour l'heure, aucune des sept équipes qualifiées pour les quarts de finale ne connaît précisément son adversaire. Il faut attendre les dernières rencontres des poules A et D, prévues dimanche. La deuxième place de la France lui fera vraisemblablement affronter le pays de Galles en quarts de finale. Et éviter par la même occasion l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, qui se trouvent dans l'autre partie de tableau, en demi-finale en cas de victoire.