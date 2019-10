L'image du jour : quand les rugbymen anglais défient le haka des All Blacks

Les Anglais se sont positionnés en "V", pointe à l'opposée des All Blacks, et une partie de leurs joueurs étaient disposés au-delà de la ligne médiane que les équipes très souvent ne franchissent pas pendant le haka, danse traditionnelle maori exécutée juste avant le coup d'envoi. Les arbitres leur ont demandé de reculer derrière la ligne.

"On voulait leur montrer qu'on était prêt, que nous étions tous ensemble et prêts à tout", a déclaré le centre anglais Manu Tuilagi, après le match. Je pense que c'était quelque chose de différent, je crois que c'est (l'idée) venu d'Eddie", Jones (le sélectionneur), a-t-il poursuivi. "On ne voulait pas être spectateurs et faire face avec une ligne droite", a expliqué le capitaine Owen Farrell.

"Je ne pense pas que c'est pour cette raison que nous avons gagné mais c'était pour montrer qu'on était prêts pour le défi", enchaine Tuilagi. Visiblement, cette initiative des Anglais n'a pas eu d'incidence sur la performance des Néo-Zélandais. "Leur avancée sur notre haka ? Ca n'a eu aucune incidence sur notre performance. Ils nous ont dominés dans les rucks, on n'a eu aucun ballon rapide", a reconnu le capitaine Kieran Read.

Les deux précédentes initiatives face au Haka en Coupe du monde avaient été mises en place par le XV de France. En finale du mondial 2011, les Français, menés par leur capitaine Thierry Dusautoir, avaient aussi formé un "V" en se tenant par la main face aux Néo-Zélandais, finalement victorieux 8-7. Seule différence: les Français avaient orienté la pointe vers les All Blacks avant d'avancer en ligne dans leur direction.

Quatre ans avant, en quarts de finale du mondial 2007, les Français avaient enfilé des tee-shirts pour figurer le drapeau bleu-blanc-rouge et s'étaient avancés jusqu'à la ligne médiane pour défier de très près les All Blacks. Ils s'étaient imposés (20-18).