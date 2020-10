Ligue Europa : groupe accessible pour Nice, corsé pour Lille

Lille a hérité d'un groupe relevé avec l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, les Ecossais du Celtic Glasgow et les Tchèques du Sparta Prague en Ligue Europa, selon le tirage effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon. Les Niçois sont plus vernis avec les Allemands du Bayer Leverkusen, les Tchèques du Slavia Prague et les Israéliens de l'Hapoël Beer Sheva. La première journée de la phase de groupe doit débuter le jeudi 22 octobre.

Pour les Lillois, une place parmi les deux premiers sera même loin d'être aisée à obtenir, avec dans le groupe H une tête de série nommée Celtic, et surtout un favori milanais, l'épouvantail du chapeau N.3 que tout le monde redoutait. Contre les Tchèques du Sparta Prague, qui complètent cette poule, les points seront essentiels.

Les Niçois sont un peu plus chanceux dans le groupe C : la tête de série est le Bayer Leverkusen, un habitué des Coupes d'Europe mais moins dangereux que l'AS Rome, Arsenal, Tottenham ou Naples, tous placés dans le premier chapeau. Les Israéliens de l'Hapoël Beer-Sheva semblent bien plus abordables, les Tchèques de l'autre club de Prague, le Slavia, un peu moins.

Les clubs français auraient pu être trois à disputer cette phase de groupes, mais Reims, de retour en Coupe d'Europe après 57 ans d'absence, a calé dès le 3e tour de qualification, éliminés aux tirs au but chez les Hongrois de Fehervar.

Groupes accessibles pour Arsenal et Tottenham

Arsenal a pour sa part hérité vendredi d'un groupe plutôt clément, avec le Rapid Vienne, Molde et Dundalk tandis que Tottenham affrontera les Bulgares de Ludogorets, les Autrichiens de Linz et les Belges d'Anvers. Finalistes 2019 (battus 4-1 par Chelsea), les Gunners devront se sortir d'un groupe B plutôt accessible, avec un duel anglo-irlandais assez rare en football, contre Dundalk.

Les Spurs, finalistes 2019 de la Ligue des champions (battus 2-0 par Liverpool), sont eux placés dans le groupe J de la "petite" Coupe d'Europe, avec le champion bulgare Ludogorets, Linz et Anvers à l'issue du tirage au sort réalisé à Nyon (Suisse). Les deux premiers de chacun des 12 groupes se qualifieront pour les 16es de finale, dont les affiches seront complétées par les équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe en Ligue des champions.

Naples face à la Real Sociedad

L'AS Rome, éliminée la saison dernière par le futur champion Séville au stade des huitièmes de finale, a tiré les Suisses des Young Boys Berne, les Roumains de Cluj et les Bulgares du CSKA Sofia. Le Benfica Lisbonne, éliminé par Donetsk en 16es l'an dernier (1-2, 3-3), tombe dans un groupe plutôt difficile avec le Standard Liège, les Glasgow Rangers et le Lech Poznan.

Naples, éliminé en 8es de la dernière C1 par le FC Barcelone, hérite d'un joli adversaire en la Real Sociedad dans le groupe F, qu'ils partagent avec les Néerlandais de l'AZ Alkmaar et les Croates de Rijeka.