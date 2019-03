Ligue Europa : choc Arsenal-Naples en quart, tirage clément pour Chelsea

Arsenal et Naples, deux des prétendants à la Ligue Europa, vont s'affronter en quart de finale, tandis que Chelsea sera opposé aux Tchèques du Slavia Prague, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon.

Villarreal affrontera Valence. Il y aura également un duel espagnol entre Villarreal et Valence, tandis que les Portugais du Benfica défieront Francfort. Les rencontres aller et retour auront lieu les 11 et 18 avril.

En vertu d'un point de règlement interdisant aux deux clubs londoniens de jouer à domicile le même soir, les "Gunners" d'Unai Emery recevront le Napoli de Carlo Ancelotti, deuxième du championnat d'Italie, pour la manche aller.

A l'inverse, Chelsea aura l'avantage de recevoir ses adversaires tchèques au retour.

Olivier Giroud meilleur buteur de la compétition. Le club anglais, qui compte dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition en la personne d'Olivier Giroud (9 buts), a remporté une fois la Ligue Europa, en 2013 face au Benfica Lisbonne. Les Portugais recevront d'abord l'Eintracht Francfort, invincible cette saison en Ligue Europa (8 victoires, 2 nuls), avant d'aller en Allemagne défier l'actuel cinquième de Bundesliga.

Les demi-finales se disputeront les 2 et 9 mai. Le vainqueur de la double confrontation affrontera Chelsea ou le Slavia pour une place en finale. Dans l'autre demi-finale, Naples ou Arsenal sera opposé quoi qu'il arrive à un club espagnol, soit Villarreal soit Valence, le lauréat de l'édition 2004. Unai Emery, coach des Gunners, pourrait ainsi croiser un de ses anciens clubs, Valence. Les demi-finales se disputeront les 2 mai (aller) et 9 mai (retour), tandis que la finale aura lieu le 29 mai à Bakou, en Azerbaïdjan.

Le tirage au sort rend possible une affiche 100% londonienne en finale, entre les stars de Chelsea (N'Golo Kanté, Eden Hazard...) et celles d'Arsenal (Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang...). Le vainqueur succèdera au palmarès à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, tombeur de Marseille (3-0) lors de la dernière édition en mai 2018.