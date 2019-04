Ligue Europa : Arsenal-Valence et Chelsea-Francfort en demi-finales

Les Gunners n'ont pas tremblé. Arsenal a facilement composté son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa en gagnant à Naples (1-0), jeudi soir en quarts de finale retour. Comme à l'aller (2-0), les joueurs d'Unai Emery n'ont jamais été inquiétés par une équipe napolitaine terriblement décevante. Alexandre Lacazette a inscrit l'unique but de la rencontre d'un sublime coup franc enroulé des 25 mètres, juste avant la pause (36e). Arsenal affrontera Valence, qui a sorti Villareal dans le quart 100% espagnol (2-0, 3-1 à l'aller), pour une place en finale.

La surprise Francfort face à Chelsea

L'autre club londonien, Chelsea, n'a pas vraiment convaincu malgré sa qualification. Les Blues ont à nouveau battu le Slavia Prague (4-3, 1-0 à l'aller), non sans s'être fait quelques frayeurs. Les Anglais ont mené 4-1 grâce notamment à un but d'Olivier Giroud, en grande forme en Ligue Europa, et à un doublé de l'Espagnol Pedro. Les Tchèques sont cependant revenus dans le match en deuxième période (4-3), forçant Chelsea à défendre son avance.

Les Blues affronteront en demi-finales l'Eintracht Francfort, la sensation de cette Ligue Europa. Les Allemands, poussés par leur fantastique et bouillant public de la Commerzbank-Arena, ont renversé le Benfica Lisbonne au retour (2-0, 2-4 à l'aller) et se qualifient grâce à la règle du but à l'extérieur. L'Eintracht Francfort, actuel quatrième de Bundesliga et vainqueur de la C3 en 1980, s'annonce comme un sacré client pour les partenaires d'Olivier Giroud. Les demi-finales aller Arsenal-Valence et Francfort-Chelsea auront lieu le 2 mai, le retour le 9 mai.