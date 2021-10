Ligue des nations : menés 2-0, les Bleus s'imposent et se qualifient face à la Belgique

L'équipe de France a renversé la Belgique 3-2 en demi-finale de la Ligue des nations jeudi au Juventus Stadium de Turin, et s'est qualifiée pour la finale de la compétition où elle affrontera l'Espagne dimanche à Milan. Menés 2-0 par la Belgique à la mi-temps, après deux buts coup sur coup de Yannick Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (40e), les Bleus ont montré un tout autre visage en seconde période, revenant au score par Benzema (62e) avant d'égaliser sur un penalty de Kylian Mbappé (69e) puis d'arracher la victoire grâce au premier but international de Théo Hernandez (90e), pour sa deuxième sélection.

Résiliente et renversante, l'équipe de France s'est sublimée en une demi-heure pour surpasser une Belgique revancharde (3-2) et valider sa qualification pour la finale de la Ligue des nations, grâce à la fougue de son jeune international Theo Hernandez, jeudi à Turin.

Dominante pendant 60 minutes (2-0), la Belgique a longtemps cru pouvoir adoucir l'amer souvenir de la demi-finale du Mondial-2018 en Russie. Mais la sélection N.1 mondiale a coulé face au champion du monde, une fois de plus, dans un scénario bien plus dramatique qu'à Saint-Pétersbourg il y a trois ans (1-0)... Une revanche qui risque d'asseoir encore plus la rivalité entre ces deux nations voisines.

Espagne-France, affiche prestigieuse de la finale

Les Bleus ont construit leur succès avec patience, révolte et folie. Karim Benzema a réduit le score (62e), Kylian Mbappé a retrouvé le sourire sur penalty (69e), et Theo Hernandez a illuminé le Juventus stadium d'une frappe limpide au second poteau (90e), transperçant un Thibaut Courtois démuni.

Espagne-France sera donc l'affiche prestigieuse de la finale de la deuxième édition de la Ligue des nations, dimanche soir (20h45) à Milan, avec un second trophée à portée de Didier Deschamps depuis sa prise de fonction en 2012.