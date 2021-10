Zidane et Deschamps y ont mangé : le Da Angelino, le restaurant des stars de la Juve

C'est presque un match en famille qui va se jouer ce jeudi soir. Les Français contre les Belges, en demi finale de la Ligue des Nations de football. Ça se jouera à Turin. Et histoire de saliver un peu avant la rencontre, Europe 1 est allée dans le restaurant où s'assoient les stars de la Juventus Turin. Le restaurant Da Angelino, c'est en effet l'adresse préférée des joueurs de la Vieille Dame depuis maintenant 44 ans. Ici, on cuisine uniquement les spécialités du Piémont, notamment le "Brasato al Borolo", du veau cuit dans une sauce au vin. Les murs sont recouverts de journaux à la gloire de la Juventus et de dizaines de portraits de joueurs habitués des lieux.

"Ici je suis ami avec mes amis Trezeguet, Deschamps et Zidane. Ils mangeaient dans mon restaurant. Zidane commandait toujours des "Rigatoni à la tomate". Et près de la fenêtre, c'était la table de Deschamps. Il aimait beaucoup le vin du Piémont", nous raconte le propriétaire.

Didier Deschamps : "Je considère Turin un peu comme ma deuxième maison"

Didier Deschamps, justement, n'a pas oublié son glorieux passage à la Juventus de Turin, où il a remporté neuf titres en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, il a également fait remonter le mythique club turinois en série A, la première division italienne. "Je considère Turin comme un peu ma deuxième maison puisque j'ai passé pratiquement la moitié de ma carrière. Le stade a changé. C'est un grand plaisir pour moi de revenir ici", confie-t-il a Europe 1.

Et dans le nouveau stade, Didier Deschamps ne sera pas dépaysé. Son portrait trône aux côtés d'illustres anciens de la maison turinoise, notamment celui de Michel Platini. C'est sous la conduite du célèbre numéro 10 que la Juventus a remporté la première Ligue des champions de son histoire.