Ligue des nations : les Bleus dominent la Suède avec un doublé de Giroud

Et encore une belle victoire pour les Bleus ! Trois jours après sa superbe prestation au Portugal (1-0), l'équipe de France a remis le couvert pour dominer la Suède (4-2), mardi soir au Stade de France lors de la 6e et dernière journée de la Ligue des nations. Olivier Giroud, titularisé après avoir été remplaçant à Lisbonne, a inscrit un doublé (16e et 59e). Benjamin Pavard s'est lui signalé par une belle reprise de volée (comme lors d'un certain France-Argentine à la Coupe du monde 2018), alors que Kingsley Coman a clos la marque en toute fin de rencontre (90e+5).

Marcus Thuram, décisif sur les deux premiers buts, a également été décisif et fait partie des grands gagnants de ce rassemblement de novembre. Les Bleus, déjà qualifiés pour le Final Four de la Ligue des nations avant cette rencontre, terminent l'année 2020 en beauté. Les hommes de Didier Deschamps ne reviendront qu'au mois de mars, après une pause internationale de plus de quatre mois. Les Suédois terminent eux à la dernière place du groupe et sont relégués en Ligue B.