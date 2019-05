Ligue des Champions : Barcelone fait un grand pas vers la finale après sa victoire face à Liverpool (3-0)

Lionel Messi a foudroyé Liverpool. Grâce à son sensationnel attaquant, auteur d'un doublé, le club Catalan a fait un grand pas vers la finale de la Ligue des champions en dominant sa demi-finale aller contre les Reds (3-0), mercredi au Camp Nou.

Messi a changé le plomb en or. Au Camp Nou, les Barcelonais ont souffert, plié et quasiment rompu, sauvés par les parades de leur gardien Marc-André ter Stegen et par leur poteau (84e). Mais avec opportunisme, l'ancien "Red" Luis Suarez a ouvert le score (26e). Et Messi a changé le plomb en or, générant une action décisive avant d'accompagner dans la cage le tir de Suarez repoussé par la transversale (75e), puis envoyant dans la lucarne un incroyable coup franc direct pour inscrire son 600ème but barcelonais, le 12ème dans cette C1 (82e).

Les Reds n'ont pas fait de figuration. C'est cruel pour Liverpool, qui a essoré le Barça comme rarement cette saison et va devoir s'employer pour renverser le score au retour mardi prochain à Anfield. Car, les Anglais ont su étouffer le Barça. Le Sénégalais Mané, sur la gauche, a souvent pris de vitesse Gerard Piqué (5e, 23e) et il peut s'en vouloir d'avoir expédié en tribune une reprise en excellente position (35e). Quant à Salah, il a fait des misères à Clément Lenglet, qui a écopé d'un carton jaune pour avoir accroché grossièrement l'attaquant (39e). D'ailleurs, la frappe de l'Egyptien sur le poteau (84e) aurait pu changer le cours de la double confrontation...

Mais désormais, les Reds devront renverser des montagnes au match retour s'ils veulent barrer la route de la finale aux Catalans. Au terme des deux demi-finales aller, Barcelone est l'équipe la mieux placée pour disputer l'ultime match de la compétition à Madrid.