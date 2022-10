Ligue des champions : tour d'horizon des résultats de la soirée

Dans le groupe F, le Real Madrid s'est rattrapé aux dépens du Shakhtar Donetsk (2-1) et consolide ainsi sa première place du groupe F. Avec l'aide d'un Karim Benzema enfin de retour dans la reine des compétitions européennes, les Madrilènes ont percé à deux reprises le rideau ukrainien en première période : d'abord par Rodrygo (13e), puis par Vinicius, qui a conclu une magnifique action à trois avec ses deux compères d'attaque (28e). Mais alors que le Real Madrid se baladait, Oleksander Zubkov a surgi, comme un avertissement : juste avant la pause (39e).

Dans ce même groupe F, le RB Leipzig s'est relancé après deux défaites en s'imposant 3 buts à 1 à domicile contre le Celtic Glasgow. Avec cette première victoire, le club allemand (3 pts) passe troisième derrière le Shakhtar Donetsk (2e, 4 pts), battu 2-1 sur la pelouse du Real Madrid (1er, 9 pts). Le Celtic est dernier du groupe avec un seul point.

Julen Lopetegui limogé

C'est la défaite de trop: Julen Lopetegui a été limogé de son poste d'entraîneur du Séville FC après une nouvelle défaite 4-1 à domicile contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Son avenir était déjà en suspens avant cette nouvelle déconvenue. Mais certains supporters l'ont toutefois applaudi au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, estimant la direction du club davantage responsable de la mauvaise passe du club. En Ligue des champions, Séville est 3e du groupe G, avec un point seulement et deux défaites. Le FC Séville l'a remercié sur son compte officiel Twitter. Pour rappel, il avait remporté la Ligue Europa avec le club durant la saison 2019-2020.

Toujours dans ce groupe G, l'ogre Manchester City, mis sur orbite par l'inévitable Erling Haaland, a fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions, grâce à son succès face à Copenhague 5-0. Cette troisième victoire de City en autant de journées de C1 doit encore beaucoup à sa star norvégienne de 22 ans, auteur d'un doublé dès la première demi-heure avant d'être ménagé par Pep Guardiola en deuxième période.

Le groupe E relancé

Chelsea a obtenu la victoire (3-0) qu'il espérait face à l'AC Milan, avec un Wesley Fofana buteur, mais blessé ensuite, dans un groupe E totalement relancé. Après la victoire de Salzburg plus tôt dans la soirée face à Zagreb (1-0), les Autrichiens sont premiers avec cinq points, devant les Blues qui en ont quatre, comme les Rossoneri, et Zagreb en compte 3. C'était déjà presque un match du quitte ou double pour les Londoniens et leur entraîneur Graham Potter, face aux champions d'Italie bien décevants.

Enfin, dans le groupe du Paris Saint-Germain, outre le match nul (1-1) des joueurs de Christophe Galtier face au Benfica Lisbonne, la Juventus Turin a pris ses premiers points en Ligue des champions en dominant le Maccabi Haïfa (3-1) grâce à un doublé du français Adrien Rabiot et aux offrandes d'Angel Di Maria. La prochaine journée de Ligue des champions aura lieu la semaine prochaine, les clubs devant enchaîner les matchs en raison de la Coupe du monde de football à venir à partir du 20 novembre.