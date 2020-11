Ligue des champions : pression maximale pour le PSG face à Leipzig

DÉCRYPTAGE

C'était il y a trois mois, quasiment jour pour jour : au sommet du "Final 8", le Paris Saint-Germain disputait la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (défaite 1 à 0). Mardi, c'est une autre "finale", bien moins enviable, que les Parisiens vont jouer face à d'autres Allemands. Contre Leipzig, lors du quatrième match de cette phase de poules, le PSG n'a pas le droit à l'erreur s'il veut toujours se qualifier pour les huitièmes de finale.

Mbappé en verve

Les Parisiens sont troisièmes de leur groupe après avoir perdu deux matches contre Manchester United (2-1) puis Leipzig (2-1). Le finaliste de la dernière Ligue des champions, battu également le week-end dernier à Monaco en Ligue 1 (3-2), doit donc se reprendre au moment d'affronter les Allemands, entraînés par Julian Nagelsmann.

La bonne nouvelle pour les Parisiens, c'est que Kylian Mbappé et Neymar sont de retour. Le duo en or du PSG a marqué 171 buts avec le club de la capitale et pourrait être aligné d'entrée au Parc des princes. Le champion du monde est revenu en forme de l'équipe de France et a réussi un doublé en Principauté. Sa blessure à la cuisse n'est plus qu'un mauvais souvenir.

Sans Icardi ni Kimpembe

Neymar, touché aux adducteurs et qui avait fait un aller retour express au Brésil pour faire constater sa blessure, a disputé la dernière demi-heure à Monaco et sera titulaire demain. "On en a besoin, c'est absolument nécessaire qu'il joue. Il a la capacité, la confiance, la qualité et l'expérience. C'est le joueur-clé pour nous et il peut gérer physiquement des matches comme ça", a assuré Thomas Tuchel, qui n'hésite pas à parler de "finale".

incertitude Verratti et Herrera, forfait de Kehrer, Draxler et Gueye face au RB Leipzig. #PSG — Julien Froment (@JulienFroment) November 23, 2020

En revanche, l'attaquant Mauro Icardi est forfait, tout comme Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Juan Bernat. Quant à Marco Verratti et Ander Herrera, ils sont incertains. Enfin, en l'absence de Presnel Kimpembe, suspendu, le capitaine Marquinhos, utilisé au milieu de terrain depuis le début de la saison, va retrouver son poste naturel de défenseur central.

L'avenir de Tuchel en pointillés

Signe que le match est de la plus haute importance, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo étaient présents lundi après-midi à l'entraînement du PSG. Une élimination à ce stade est inimaginable pour le finaliste sortant, l'un des plus gros budgets du continent qui a toujours su éviter ce piège depuis l'arrivée de son actuel propriétaire qatarien en 2011.

Ce serait même un véritable accident industriel, qui n'est pas arrivé depuis seize ans. Cela pourrait précipiter le départ de Thomas Tuchel, en fin de contrat en juin prochain.