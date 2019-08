Ligue des champions : Paris avec le Real Madrid, Lyon épargné, Lille en difficulté

On connaît les adversaires de Paris, Lyon et Lille, les trois clubs français engagés cette saison en Ligue des champions. Le tirage au sort, effectué jeudi soir à Monaco, a réservé des groupes abordables à Paris et Lyon, beaucoup moins à Lille.

Le PSG tombe sur le Real Madrid

Ça a mal commencé pour le PSG, qui a tiré le gros lot avec le Real Madrid de Zinedine Zidane, vainqueur de trois des quatre dernières éditions. Mais le PSG peut se montrer serein, avant d'entamer sa campagne européenne mi-septembre. Les deux autres clubs qui figurent dans ce groupe A sont très clairement à sa portée : le FC Bruges et le club turc de Galatasaray.

Lyon évite les gros, Lille tombe sur un os

L'Olympique lyonnais a lui aussi été épargné au cours de ce tirage au sort. L'OL est versé dans le groupe G avec les russes du Zenith Saint-Petersbourg, Benfica et Leipzig. On ne peut pas en dire autant du Losc, le troisième club français engagé en C1 cette saison.

De retour après quatre ans d'absence dans la plus prestigieuse compétition européenne, les Nordistes auront fort à faire face à Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa, l'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, et le Valence CF, deux fois finaliste de l'épreuve en 2000 et 2001.

Barcelone dans le groupe de la mort, Manchester City épargné

Dans les autres groupes, il faut noter le niveau très élevé du groupe F où l'on retrouve le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et le Slavia Prague. Sauf énorme surprise, la qualification pour les 8es de finale se jouera entre les trois premiers cités.

Le chemin vers la phase finale devrait être plus simple pour Manchester City. Le champion d'Angleterre a atterri dans le groupe C, en compagnie du Chakhtior Donetsk, du Dinamo Zagreb et de l'Atalanta Bergame, qui participe pour la première fois à la grand-messe européenne.

Le tirage au sort intégral

Groupe A

Paris-Saint-Germain

Real Madrid

FC Bruges

Galatasaray

Groupe B

Bayern Munich

Tottenham

Olympiakos

Etoile rouge de Belgrade

Groupe C

Manchester City

Chakhtior Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta Bergame

Groupe D

Juventus Turin

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moscou

Groupe E

Liverpool

Naples

RB Salzbourg

Racing Genk

Groupe F

FC Barcelone

Borussia Dortmund

Inter Milan

Slavia Prague

Groupe G

Zenith Saint-Petersbourg

Benfica Lisbonne

Lyon

RB Leipzig

Groupe H

Chelsea

Ajax Amsterdam

Valence CF

Lille