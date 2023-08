Ligue des champions : «On les mange, c'est certain», face aux Grecs, les Marseillais veulent y croire

C'est un match décisif pour l'Olympique de Marseille ce mardi soir. Après leur défaite contre les Grecs du Panathinaïkos en tour préliminaire à l'aller de Ligue des champions, les Marseillais n'ont pas d'autre choix que de gagner ce match retour. Pour y arriver, ils pourront compter sur un stade Vélodrome plein à craquer.

Optimisme et doute

Dans la cité phocéenne, les supporters sont divisés. D'un côté, les optimistes, qui voient l'OM aller beaucoup plus loin dans cette compétition. "Je les vois aller en quart de finale de la Ligue des champions. En plus, le Pape va venir à Marseille à la mi-septembre. Et il va nous bénir et bénir l'OM", assure un Marseillais.

D'autres ont plus de doutes : "Moi j'ai peur", confie une supportrice au micro d'Europe 1. "Ce soir, je vais aller à la Bonne Mère, pour prier afin de les soutenir", assure une autre. Du côté des optimistes, la courte victoire en championnat le week-end dernier suffit à raviver la flamme. "On peut faire une remontada je pense. Quand on est chez nous en plus, il y a plus d'ambiance, ça va mieux le faire je pense", estime au micro bleu un jeune supporter. "On les mange, c'est certain ! Moi, je n'ai pas peur. Je pense que ce sont eux qui devraient avoir peur, vu le niveau de jeu qu'ils ont", poursuit-il.

Un petit but à rattraper

Mais Marseille n'a pas été fameux non plus à l'aller, face aux Grecs. Et ça n'échappe pas à certains : "L'OM reste en rodage. C'est clair que l'équipe n'est pas encore prête. Au niveau du jeu, ça paraît limité", estime un Marseillais. "C'est normal avec les changements qu'il y a eus. C'est en chantier et c'est vrai que c'est trop tôt ce match quelque part. Mais on n'a pas le choix. Il va falloir qu'ils se donnent à fond", réplique un autre supporter.

Et face aux Grecs du Panathinaïkos, l'OM n'a finalement qu'un but à rattraper et pourra compter sur un Vélodrome bouillant pour une rencontre à guichets fermés.