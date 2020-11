Ligue des champions : Marseille éliminé après une 13e défaite de rang, un record

Marseille, de nouveau battu en Ligue des champions par Porto mercredi (2-0), a été éliminé de la C1, enchaînant une 13e défaite record dans cette compétition. Les Marseillais se sont inclinés sur des buts de Sanusi (39e) et Oliveira (72e sp), une défaite qui acte leur élimination, même si un mince espoir subsiste en vue d'une troisième place qualificative en Ligue Europa.

La mini-révolution opérée par André Villas-Boas n'a pas inversé le cours du "cauchemar", comme l'entraîneur olympien appelle cette saison de Ligue des champions de son équipe. Le Portugais a mis Dimitri Payet et Dario Benedetto sur le banc, remplacés par le jeune Luis Henrique (18 ans, première titularisation) et Valère Germain. "AVB" a également choisi l'Argentin Leonardo Balerdi en défense centrale aux côtés d'Alvaro Gonzalez plutôt que Duje Caleta-Car, en petite forme ces derniers temps.

Une première mi-temps correcte

Mais l'Argentin a tué tout espoir en oubliant bêtement Moussa Marega sur une touche. En retard, Balerdi a bousculé le Malien dans la surface, concédé un penalty, et encaissé un second jaune. Il avait déjà été averti pour avoir retenu irrégulièrement le même Marega (28e). La flammèche de l'espoir venait pourtant de se rallumer. Porto jouait à dix depuis trois minutes, Marko Grujic venait d'être exclu pour deux jaunes (58, 67).

Le début de match a pourtant laissé augurer d'un mieux pour l'OM, plus fringant, tentant des combinaisons offensives, et mettant beaucoup d'engagement. Mais malgré cette première période correcte, l'OM dominateur a craqué sur un corner où Zaidu Sanusi a pu s'y reprendre à deux fois, après une magnifique première parade de Steve Mandanda. Le très offensif latéral nigérian a profité d'un rebond malheureux sur Boubacar Kamara, mais aussi de la passivité de la défense. Porto a eu de la réussite en marquant sur sa deuxième occasion, la première venant déjà de Zaidu (37).

A l'heure de jeu, Villas-Boas a changé ses plans, remis Payet et Benedetto pour Luis Henrique et Germain, Michael Cuisance à la place de Kamara. Mais le regain n'a duré que dix minutes, avant que Balerdi ne plombe son équipe.

Encore un mince espoir de Ligue Europa

Avec 13 défaites de rang, l'Olympique de Marseille efface Anderlecht des tristes records. Encore incapable de marquer le moindre but, l'OM n'a plus qu'un objectif, la troisième place pour être reversé en Ligue Europa. Il lui faudra battre l'Olympiakos au prochain match en renversant le score de l'aller (1-0) pour rejoindre Le Pirée à 3 points et tout jouer sur la dernière journée. De son côté, Porto est très bien parti pour rejoindre Manchester City en 8e de finale.