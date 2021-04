Ligue des champions : Manchester City élimine Dortmund et affrontera le PSG en demi-finales

Manchester City et Pep Guardiola ont exorcisé leurs démons! Les Citizens ont fait parler leur puissance pour s'imposer 2-1 à Dortmund mercredi, sur le même score qu'à aller, et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions où ils défieront le Paris SG. Riyad Mahrez, sur pénalty, et Phil Foden ont donné la victoire aux leurs, répondant à un but d'un des jeunes talents anglais de Dortmund, Jude Bellingham, 17 ans.

Dormund ouvre le score

Dortmund, bien entré dans le match, s'est d'abord positionné en défense, et a laissé venir Manchester, en jouant bas et sans prendre de risques dans la relance. Les Allemands, très vifs au pressing dès la perte de balle, ont trouvé l'ouverture dès la 15e minute. A la conclusion d'une action initiée par une percée de Haaland sur l'aile gauche, le jeune Jude Bellingham, 17 ans, a ouvert le score d'un tir superbe, sans élan, de la limite de la surface, après avoir effacé deux défenseurs d'une feinte de corps.

A 1-0, Dortmund était qualifié. Il restait 85 minutes à tenir, face à une équipe présentée comme l'une des meilleures, sinon la meilleure, d'Europe depuis quelques mois. Mais ce but a réveillé le géant endormi. Possession, percussion, danger permanent : le onze de Pep Guardiola a montré sa supériorité intrinsèque, obtenant notamment cinq corners en quelques minutes. Kevin de Bruyne a tiré sur la barre (25e), et Bellingham, l'homme de la première période, a sauvé son camp in extremis en détournant un tir de Riyad Mahrez, alors que son gardien Marwin Hitz semblait battu.

City renverse le match en seconde période

A la pause, Dortmund tenait toujours son but d'avance. Et son ticket pour les demi-finales. Le tournant du match est arrivé à la 53e minute, lorsque l'arbitre italien a sifflé un pénalty pour un bras de Emre Can dans la surface. Comme un symbole de la puissance de feu de City, Mahrez l'a transformé tout en force (1-1, 55e).

De nouveau qualifiés, les Anglais ont contrôlé le match. Et c'est sans surprise que Phil Foden a concrétisé leur supériorité en doublant la mise à un quart d'heure de la fin, sur un tir violent de l'angle de la surface, qui a ricoché sur le montant avant d'entrer dans le but (2-1, 75e).