Ligue des champions : malgré la défaite, les Parisiens veulent "croire" en un exploit

Le PSG a pris un gros coup sur la tête. Les Parisiens, impressionnants en première période, ont complètement craqué en deuxième période pour finalement s'incliner (2-1) contre Manchester City, mercredi soir en demi-finales aller de la Ligue des champions, au Parc des Princes. Les hommes de Mauricio Pochettino ont pourtant mené à la pause (1-0), avant de subir la loi de Citizens ragaillardis au retour des vestiaires. La tâche s'annonce donc très compliquée pour le PSG, à six jours du match retour à l'Etihad Stadium. Mais les Parisiens interrogés après la rencontre sont persuadés de pouvoir renverser la situation en Angleterre.

"On doit être plus régulier dans les deux périodes"

S'ils veulent se qualifier pour une deuxième finale de suite, les champions de France en titre devront cette fois réaliser deux périodes de très haut niveau. Un constat partagé par Marquinhos, le capitaine et buteur parisien du soir (15e). "C'est vrai qu'on a été trop derrière en deuxième période. Manchester City était plus agressif, je pense que c'était ça la difficulté. Pour le prochain match, on doit être plus régulier dans les deux périodes. Il faut analyser les difficultés qu'on a eues", a analysé le défenseur central brésilien, interrogé après la rencontre sur RMC Sport.

"Marqui" a également déploré les "deux buts vraiment bêtes" encaissés par le PSG, sur un centre-tir de De Bruyne que personne n'est parvenu à toucher (64e) et sur un coup franc de Mahrez (71e), qui a profité d'une grossière erreur du mur parisien. "C'est des détails, c'est la Ligue des champions. Il faut mieux gérer ces petits détails", a-t-il soutenu.

"Si on n'y croit pas, on ne va pas là-bas"

Mais Marquinhos garde la foi avant le match retour. "Il faut avoir de la personnalité, si on n'y croit pas, on ne va pas là-bas. Il faut y aller avec la volonté de gagner. Il faut améliorer les choses qu'on a mal faites ce soir, on a tout ce qu'il faut pour renverser la situation", est-il convaincu.

Une croyance partagée par son coach, Mauricio Pochettino. "Le retour sera différent, nous avons été bons à Barcelone et à Munich en déplacement, la confiance sera très importante. Il faut aller de l'avant, être optimiste, positif, et croire que nous pouvons gagner le match et atteindre la finale."