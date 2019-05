Ligue des Champions : Liverpool peut-il renverser le Barça ?

Les Reds peuvent-ils le faire ? C'est la grande question qui se pose avant la demi-finale retour de Ligue des Champions, entre Liverpool et Barcelone, ce mardi soir à Anfield (21 heures). Défaits trois buts à zéro lors du match aller, les hommes de Jürgen Klopp n'ont d'autre choix que de réaliser une remontée inédite, s'ils veulent retrouver la finale, un an après celle perdue face au Real Madrid (3-1). Mais en face, Lionel Messi et ses coéquipiers ont une avance confortable, et se rendent en Angleterre avec un pied en finale, quatre ans après leur dernier sacre européen.

Trois buts d'écart, mais de l'espoir

Le score du match aller est lourd (3-0), presque insurmontable. Mais pourtant, Liverpool veut y croire. Car, dans le jeu, face à un Barça porté par un Lionel Messi des grands soirs, Liverpool avait rivalisé, mais avait manqué d'efficacité dans la surface adverse, au contraire des Catalans. Encore en course pour le titre de champion d'Angleterre, qui se jouera lors de la dernière journée, dimanche prochain, Liverpool veut croire en une folle remontée sur le plan européen. "La situation, avec ce 0-3, n’est pas celle qu’on attendait avant ce deuxième match… On espère que si l’opportunité se présente pour obtenir un ticket pour la finale, on la saisira", a déclaré Jürgen Klopp, en conférence de presse, lundi. "On doit faire une bonne prestation et je suis sûr qu’il y aura une grande ambiance en tribunes."

L'AS Rome peut inspirer Liverpool

Quand on évoque la perspective d'une "remontada", on pense immédiatement à celle réalisée par le Barça face au PSG, au Camp Nou, en 2017 (6-1). Pourtant, ce même Barça en a également vécu une la saison dernière, en quarts de finale. Vainqueurs par trois buts lors du match aller face à l'AS Rome (4-1), les Barcelonais s'étaient inclinés lourdement en Italie (3-0), quittant prématurément la compétition. Mieux armé que la Roma sur le papier, Liverpool peut y croire également, malgré un score moins favorable encore. Pour cela, il faudra qu'Alisson, le portier brésilien, et les siens gardent leur cage inviolée. Car, en cas de but catalan, Liverpool devra marquer au moins cinq fois pour espérer se rendre à Madrid, lieu de la finale. Une folie…

Salah et Firmino vont manquer

Mais l'une des grandes forces de Liverpool reste son attaque. Emmenés par leur prolifique trio - Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané - les Reds sont la deuxième meilleure attaque d'Angleterre, et la troisième des grands championnats européens. Problème, celle-ci sera privée de deux de ses trois titulaires habituels, mardi soir, Salah et Firmino étant tous deux forfait sur blessure. À Barcelone, déjà, Roberto Firmino avait manqué à une équipe inefficace devant le but de Marc-André Ter Stegen, le gardien néerlandais des Blaugrana. Désormais privé de son maître à jouer Mohamed Salah, victime d'un choc à la tête à Newcastle, samedi, Liverpool se présente affaibli face à une équipe reposée (les titulaires habituels étaient au repos samedi, face au Celta Vigo) qui n'en demandait pas tant.