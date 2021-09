Ligue des champions : Lille accroché par Wolfsburg, le Bayern Munich écrase Barcelone

Pour son retour en Ligue des champions, mardi soir, Lille n'a pas pu faire mieux qu'un match nul au stade Pierre-Mauroy contre les Allemands de Wolfsburg (0-0). Malgré de nombreuses occasions, les hommes de Jocelyn Gourvennec sont restés muets. Ils auraient pu s'imposer par la plus petite des marges grâce à un but de l'attaquant Jonathan David, mais celui-ci a été refusé. Dans le groupe G, toutes les équipes ont un point, car Séville et Salzbourg ont eux aussi fait match nul (1-1) plus tôt dans la soirée en Andalousie.

Cristiano Ronaldo buteur mais battu en Suisse

Toujours aussi efficace, Cristiano Ronaldo a marqué dès son retour dans la compétition avec Manchester United, mais n'a pu empêcher les Red Devils de céder face à Berne (2-1), qui a créé l'exploit. Lancé par Bruno Fernandes vers son 135e but en C1, pour sa 177e apparition dans la compétition reine, la superstar portugaise démarre en fanfare sous le maillot mancunien, douze ans après son premier passage (2003-2009).

Le réalisme de "CR7", déjà double buteur en championnat samedi face à Newcastle (4-1), n'a pourtant pas suffi à dominer des Young Boys remuants, compacts, et en supériorité numérique à partir de l'expulsion de Wan-Bissaka (35e). Les champions de Suisse ont recollé au score sur une reprise de Ngamaleu (66e), puis pris l'avantage dans les arrêts de jeu grâce à Siebatcheu (90e+5).

Le Bayern trop puissant pour Barcelone

Un an après le terrible 8-2 infligé aux Catalans en quart de finale de la dernière édition, le Bayern Munich a réaffirmé sa supériorité sur le FC Barcelone, en manque de repères 3-0 mardi au Camp Nou. Pour leur première depuis plus de quinze ans en Ligue des champions sans Lionel Messi, les Catalans ont souffert de son absence et un fossé les sépare du géant allemand, qui s'est imposé en se basant sur ses indétrônables amiraux Thomas Müller (34e) et Robert Lewandowski (56e, 85e).

La Juventus retrouve des couleurs

Grâce à une tête placée de Romelu Lukaku, Chelsea, a entamé victorieusement la défense de son titre en battant les Russes du Zenit Saint-Pétersbourg (1-0). De son côté, la Juventus, à l'arrêt en championnat avec un seul point en trois matches, a profité du retour de la Ligue des champions pour lancer sa saison avec une victoire autoritaire à Malmö (3-0) en Suède. Les internationaux sud-américains, laissés au repos samedi à Naples (1-2) après leur retour tardif en Europe, ont donné le tempo : centre du Colombien Juan Cuadrado pour la tête plongeante du Brésilien Alex Sandro pour le 1-0 (23e) puis penalty de l'Argentin Paulo Dybala pour le 2-0 (45e).