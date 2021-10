Ligue des champions : Lille accroché par Séville 0-0 mais reste en lice pour la qualification

En berne offensivement et malmené par le FC Séville, Lille a réussi à rester solide pour arracher un match nul (0-0) qui lui permet de continuer à rêver de qualification, mercredi lors de la 3e journée de la Ligue des champions. Le Losc, qui compte désormais deux points, profite de la défaite (3-1) de Wolfsburg à Salzbourg pour s'emparer de la troisième place, synonyme de billet pour la Ligue Europa, grâce à une meilleure différence de buts que les Allemands, tandis que les Autrichiens caracolent en tête du groupe G avec 7 points, loin devant la formation andalouse (3).

Un léger sursaut de Lille en fin de rencontre

A mi-parcours, les Dogues sont en encore vie et c'est à peu près tout ce qu'il faudra retenir de la soirée, puisque les champions de France, méconnaissables samedi à Clermont (1-0), n'ont pas rassuré dans le jeu malgré un léger sursaut en fin de rencontre. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont éprouvé les pires difficultés à mettre en danger Séville, meilleure défense du championnat espagnol, et n'ont eu qu'une seule grosse occasion. Mais les Andalous ont également buté sur l'arrière-garde lilloise, hermétique pour la troisième fois seulement en douze rencontres, L1 et C1 confondues.

Dans un groupe très serré, les Nordistes devront aller chercher un résultat positif sur la pelouse des Espagnols dans deux semaines pour maintenir l'espoir d'atteindre les 8e de finale. Pour ce duel face au favori du groupe, l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec, qui retrouvait son duo d'attaquants composé de Burak Yilmaz et Jonathan David, avait créé la surprise en titularisant le jeune milieu défensif belge Amadou Onana devant la défense au côté de Benjamin André.

La première situation pour le Losc, auteur d'un bon début de rencontre, est intervenue rapidement avec une reprise de Yilmaz non cadrée (2e). Le Turc, très remuant, a réglé la mire lors de sa deuxième tentative, qui manquait toutefois de puissance pour inquiéter le gardien andalou (13e).

Grbic pas rassurant

Peu à peu, le FC Séville a pris le contrôle des opérations et a empêché les Dogues de développer leur jeu. Ainsi, après un coup-franc mal géré, le club espagnol s'est procuré une énorme occasion: le gardien lillois Ivo Grbic a totalement manqué sa relance et a servi dans la surface Rafa Mir, dont le tir enroulé a été dégagé juste devant sa ligne par Tiago Djalo (20e). Puis Suso n'a pas trouvé le cadre (24e, 42e) et le coup franc de Marcos Acuna a été repoussé par Onana (26e). L'ancien Marseillais Lucas Ocampos, très en jambes, a posé beaucoup de problèmes à la défense nordiste et a mis à contribution le portier lillois, sur une frappe enveloppée détournée en corner (29e) et un nouveau tir bloqué sans problème par le Croate (32e).

L'Argentin a surtout failli ouvrir le score en passant devant Grbic, une nouvelle fois en retard, pour reprendre un centre de la tête, mais le ballon est venu mourir juste à côté du poteau gauche (40e).

Timides tentatives

Les Nordistes, à la peine face à la maîtrise collective sévillane, ont toutefois bénéficié d'une grosse occasion : pressé par David, Acuna a manqué sa passe en retrait dans l'axe et Sanches s'est emparé du ballon, avant de tirer sur le buste de Yassine Bounou, qui a bien bouché l'angle (27e). Au retour des vestiaires, Séville a poursuivi sa domination stérile, même si Ocampos a failli se distinguer avec un retourné acrobatique, mais il n'a pu qu'effleurer le ballon (48e).

Sur un contre, le public nordiste s'est enflammé quand David a résisté à un adversaire avant de servir Jonathan Bamba, dont le tir a été contré par l'ancien Nantais Diego Carlos (54e). Petit à petit, les Espagnols ont commencé à reculer, semblant se contenter du match nul tandis que le Losc s'est enhardi, mais sans parvenir à vraiment inquiéter le gardien adverse.