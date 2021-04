Ligue des champions : le Real Madrid accroché à domicile 1-1 par Chelsea en demi-finale aller

Le Real Madrid de Zinédine Zidane s'est fait bousculer 1-1 à domicile par les Anglais de Chelsea dirigés par Thomas Tuchel, mardi en demi-finale de Ligue des champions, huit jours avant le retour à Londres. L'attaquant madrilène Karim Benzema a répondu d'une frappe acrobatique (29e) à l'ouverture du score précoce de Christian Pulisic (14e), le Français devenant à l'occasion le quatrième meilleur buteur dans la compétition reine avec 71 réalisations, à égalité avec Raul.

Des choix discutables pour Zidane ?

En plein doute une semaine après le projet avorté de Super Ligue européenne dont le Real Madrid était l'un des instigateurs, les Madrilènes aborderont le match retour avec la pression d'un résultat obligatoire pour accrocher un billet pour la finale. Zidane a-t-il fait les bons choix ? La muraille de la "Maison blanche" a donc cédé dès la 14e minute sur une superbe ouverture d'Antonio Rüdiger pour Christian Pulisic, qui a dribblé Thibaut Courtois dans la surface avant de conclure, mais c'était déjà la troisième occasion nette des hommes de Thomas Tuchel. Heureusement pour "Zizou", son sauveur esseulé Benzema, excellent depuis son retour début mars, a arraché le nul avec ce but sublime à la 29e.

Mais le technicien marseillais n'est pas exempt de tout reproche : il n'a pas confessé ses péchés tactiques et n'a pas effectué de changements à la mi-temps, bien que les erreurs tactiques de ses hommes aient été flagrantes dès l'entame.

Kanté irréprochable

Alors que "Zizou" avait opté pour une défense à trois centraux, Nacho, Raphaël Varane et Eder Militao ont eu tendance à reculer ensemble sans oser monter mettre la pression sur les attaquants des "Blues", et leur ont laissé trop de champ pour agresser la cage de Courtois... En l'absence du capitaine habituel Sergio Ramos (touché au mollet gauche et positif au Covid-19), qui vibrait autant que ses coéquipiers dans les gradins du petit stade Alfredo di Stéfano.

Et en passant surtout par le couloir de Vinicius, Marcelo et Nacho, Chelsea s'est régalé : les Londoniens ont multiplié les offensives, se projetant rapidement grâce à une sortie de balle impeccable, orchestrée par un N'Golo Kanté encore irréprochable, multipliant les bons placements et les courses judicieuses.