Ligue des champions : le PSG vient à bout de Leipzig dans la douleur (3-2)

Le premier doublé parisien de Lionel Messi, amené par un super Kylian Mbappé, a permis au PSG de renverser le RB Leipzig (3-2) et de garder la tête de son groupe de Ligue des champions, mardi lors la 3e journée. Lionel Messi meilleur buteur! Un but en appui sur Mbappé (67e), comme contre Manchester City (2-0), et une panenka sur un penalty provoqué par son diabolique partenaire (74e) ont fait chanter et crier "Messi!" au Parc des Princes.

Le PSG reste seul en tête de son groupe avec 7 points, un de plus que Manchester City, qui s'est promené à Bruges (5-1). L'équipe de Mauricio Pochettino avait battu les Anglais, avec déjà un but de Messi, qui en compte trois en C1, sur une passe décisive de Mbappé.

La seule fausse note de Mbappé

C'était son premier but, voilà son premier doublé. Le duo a tiré d'un mauvais pas le Paris Saint-Germain, mené 2-1 avant le doublé de l'Argentin après des buts d'André Silva (28e) et de Nordi Mukiele (57e). La frappe de la "Pulga" a frappé le poteau et léché toute la ligne de Peter Gulasci, mais l'Argentin était encore là pour la pousser au fond, si jamais elle n'était pas entrée.

Quelques minutes plus tard, l'ex-Strasbourgeois Mohamed Simakan a bousculé Mbappé dans la surface pour le penalty vainqueur. Et encore, Mbappé, sa seule fausse note de la soirée, a tiré largement au-dessus un penalty dans le temps additionnel (90e+3), pour une faute sur Achraf Hakimi.

Du mieux sur le jeu collectif

Les penalties sont équitablement partagés entre les trois stars de la MNM. Neymar, légèrement blessé, n'était pas sur la pelouse. Ce n'est pas trop grave pour Mbappé, sur une de ses accélérations, il avait déjà ouvert le score (9e). La défense du RB a commis l'irréparable : laisser partir "Kyky" en contre. Lancé par Julian Draxler, le N.7 parisien a effacé Willy Orban d'un crochet et trompé Peter Gulasci côté fermé.

Les individualités ont sorti Paris d'affaire, surtout en l'absence de "Ney", d'Angel Di Maria, suspendu, et de Mauro Icardi, en pleine crise conjugale et dispensé de ce match. Malgré son effectif doré, Paris était un peu court en attaquant sur le banc. Mais la grande quête de Pochettino, le jeu collectif, a avancé mardi soir, dans un match agréable où les deux équipes avaient le souci de construire leurs attaques.