Ligue des champions : le Paris Saint-Germain en mission pour renverser le Bayern Munich

C’est l’heure de la revanche pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens se déplacent à Munich pour affronter le Bayern en huitième de finale retour de la Ligue des champions ce mercredi soir. À l’aller, le PSG s’était incliné 1 à 0. Mais le club qatari peut croire en ses chances. Les Parisiens sont confiants, comme l'a affirmé le milieu de terrain Marco Verratti mardi en conférence de presse.

"On a la possibilité de se qualifier"

Paris n'a qu'un but de retard et reste sur une bonne dynamique avec trois victoires d’affilées. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 201 buts, Kylian Mbappé, sera aussi présent. Au match aller, la superstar de retour de blessure n'avait joué que les 25 dernières minutes. Et c’est précisément en fin de rencontre que Paris s’est réveillé. Mais pour triompher, l’entraîneur parisien Christophe Galtier prévient, il faudra "jouer beaucoup plus". "Avec Kylian, si nous sommes dans l'état d'esprit d'avoir envie de faire des choses, on a la possibilité de se qualifier."

Paris s'était déjà qualifié face au Bayern il y a deux ans avec une victoire homérique, 3 à 2 en Bavière, en quart de finale de la Ligue des champions. Dans le froid munichois, à peine un degré au coup d’envoi ce mercredi soir, les joueurs du PSG entendent réchauffer les 3.200 supporters parisiens qui prendront place dans l'Allianz Arena de Munich.