Ligue des Champions : Le Paris Saint-Germain, en balade à Bruges (0-5), se rapproche d'une qualification

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé sur le terrain du Club Bruges (0-5), mardi lors de la 3e journée de la Ligue des champions, et a pris le large en tête du groupe A. Avec ce troisième succès en trois matches, le PSG s'est davantage ouvert la voie des huitièmes de finale.

Un triplé pour Mbappé, un doublé pour Icardi

Mardi, les deux attaquants parisiens ont fait oublier les absences de Cavani et Neymar. Avec ses accélérations ravageuses, Mbappé a fait très mal aux défenseurs brugeois, et la sanction comptable a été sans appel. Rentré en jeu à la 52e minute, l'attaquant de 20 ans a dégainé neuf minutes plus tard, avant de récidiver à la 79e et à la 83e. Handicapé par une blessure à la cuisse depuis le mois d'août, Mbappé a démontré qu'il était bel et bien de retour.

Icardi, certes auteur d'un but de moins, a également livré une prestation de haut vol. Dès la 7e minute, sa déviation victorieuse au premier poteau, sur un centre d'Angel Di Maria, a coupé les jambes des Brugeois, présentés avant la rencontre comme de redoutables outsiders. Avec ce premier but et celui inscrit à la 63e pour réaliser le doublé, l'Argentin a surtout confirmé son statut de doublure de luxe d'Edinson Cavani. Il aurait même pu saler davantage l'addition à la 51e minute, si son duel avec Simon Mignolet n'avait pas tourné à l'avantage du gardien brugeois.

Dans l'autre rencontre du groupe A, le Real Madrid s'est repris en remportant sa première victoire européenne de la saison sur la pelouse de Galatasaray (0-1). Leader du groupe A avec neuf points, le PSG compte désormais cinq points d'avance sur le club espagnol. Il pourra assurer sa qualification dès le prochain match, toujours face à Bruges. Ce sera cette fois au Parc des Princes, le 6 novembre prochain.