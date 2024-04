Ligue des champions féminine : OL-PSG, le choc tant attendu des équipes «meilleures ennemies»

Près de 40 000 spectateurs. Lyon s'apprête à battre un nouveau record d'affluence ce samedi soir pour du football féminin. L'OL reçoit le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions, le coup d'envoi sera donné à 19 heures. Un rendez-vous très attendu par les supporters, et une question de suprématie pour les deux clubs qui n'ont jamais été aussi proches.

Duel fratricide, 100 % français, entre les deux équipes phares du championnat de France : Lyon, premier, et le PSG, deuxième. Pour la septième fois, les équipes "meilleures ennemies" vont s'affronter sur la scène européenne. Alors, au regard des dernières oppositions entre les deux formations et l'expérience, Lyon part avec un avantage sur son rival francilien et le coach parisien, Jocelyn Prêcheur, en est bien conscient. "Ils ont un peu plus d'expérience que nous sur ce type de rendez-vous. Ils ont aussi un effectif plus étoffé que le nôtre. Maintenant, on a aussi nos qualités et c'est ça qu'il va falloir exprimer", insiste l'entraîneur.

Elisa de Almeida et Lieke Martens de retour avec le PSG

Invaincues depuis 24 matches toutes compétitions confondues, les joueuses parisiennes tenteront de capitaliser sur leur dynamique pour contrecarrer les plans rhodaniens. Le PSG pourra compter sur les retours de la défenseuse Elisa de Almeida et de l'attaquante Lieke Martens. Au contraire, Lyon devra faire sans Eugénie Le Sommer et certainement sans Delphine Cascarino et Ada Hegerberg.

Sorties en quart de finale par Chelsea la saison dernière, les Lyonnaises sont en quête de revanche et espèrent récupérer une couronne abandonnée au FC Barcelone. Les deux équipes ont donc des arguments à faire valoir dans ce choc au sommet qui s'annonce palpitant entre les deux mastodontes du football français féminin.