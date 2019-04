Ligue des Champions : face à Tottenham, Manchester City en danger

Battus d'un but au match aller dans le nouveau stade de Tottenham (1-0), Manchester City s'apprête à recevoir les Spurs, ce mercredi soir, en position défavorable. Mais dans son antre, Manchester City semble invincible. Lors du tour précédent, les hommes de Pep Guardiola avaient ainsi écrasé les Allemands de Schalke… sept buts à zéro. En Premier League, Manchester City compte d'ailleurs seize victoires en 17 réceptions. Hasard du calendrier, après le match de mercredi, Tottenham se déplacera de nouveau à Manchester City, samedi, en championnat…

Manchester City ne veut plus caler

Éliminés en quarts de finale de C1 lors des deux dernières éditions, Manchester City veut enfin atteindre le dernier carré, face à un outsider de la compétition. Alors qu'ils devancent leurs adversaires du soir de seize points en championnat, les hommes de Pep Guardiola savent qu'une élimination avant le dernier carré de la compétition serait un gros échec, dans une saison où ils peuvent encore tout gagner. Mais lors du match aller, les Citizens ont montré des failles. D'abord dominateurs, ils ont ensuite davantage subi, à partir du moment où Hugo Lloris a sorti le penalty de Sergio Agüero.

Désormais dos au mur, Manchester City n'a d'autre choix que de s'imposer, s'il veut poursuivre son ambition de remporter sa première Ligue des Champions. Pep Guardiola, qui dispute sa troisième saison en tant que coach, n'a jamais atteint le dernier carré depuis son arrivée. Si City l'a recruté pour remporter la Ligue des Champions, un nouvel échec ternirait forcément le bilan du technicien espagnol.

Tottenham privé de Kane

Blessé à la cheville lors du match aller, le capitaine et buteur des Spurs, Harry Kane, n'est pas du déplacement à Manchester. Malgré son absence, Tottenham ne semble pas déplumé en attaque, et peut compter sur le duo formé par Heung-Min Son et Lucas Moura. Le premier avait donné la victoire à son équipe, la semaine dernière, en trompant Ederson, le gardien mancunien.

Le second, ancien Parisien, a signé un triplé face à Huddersfield, samedi dernier en championnat, et peut compter sur sa vitesse pour mettre le feu à la défense de Manchester City. Mais avec 23 buts inscrits en 36 rencontres disputées, Harry Kane va forcément manquer à ses partenaires, dans un match où trouver les filets adverses semble indispensable pour poursuivre sa route.