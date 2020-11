Ligue des champions : balayé par Porto, l'OM égale le record de défaites

Cet OM-là est désespérant. Sans idées, sans combativité et tout simplement pas au haut niveau, le club phocéen a perdu pour la troisième fois en trois matches en phase de groupes de la Ligue des champions, mardi soir en se faisant balayer à à Porto (3-0). Pire : avec cette nouvelle contre-performance, les Marseillais égalent le triste record de 12 défaites consécutives dans la compétition, détenu par les Belges d'Anderlecht.

L'OM, dernier de son groupe avec aucun point et aucun but marqué en trois journées, tentera de ne pas entrer encore plus tristement dans le livre des records de la C1 dans trois semaines, au stade Vélodrome face à cette même équipe du FC Porto.