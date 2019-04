Ligue des Champions : au Juventus Stadium, l'Ajax rêve d'un nouvel exploit

L'Ajax se rend sur le terrain de la Juventus Turin, mardi soir, pour tenter d'écrire un peu plus l'histoire de cette 64ème édition de la Ligue des Champions. Brillants depuis le début de la saison, les Néerlandais développent un football séduisant grâce à une jeunesse triomphante, deux éléments qui rappellent l'époque glorieuse du club.

L'Ajax, sensation de la saison

Après avoir fait tomber le Real Madrid, l'Ajax se rend à Turin des rêves pleins la tête. Devenue la surprise de la compétition, l'équipe néerlandaise impressionne l'Europe. L'Ajax, équipe jeune et séduisante, casse les codes d'une compétition où les surprises se font de plus en plus rares. Pour s'immiscer parmi les grands, les Ajacides ont pu compter sur leurs pépites. Frenkie De Jong, futur joueur du Barça, est le maître à jouer, tandis que le capitaine, Matthijs De Ligt, attise, comme d'autres, les convoitises des plus grands clubs européens. Ces talents sont mis au service d'une équipe insouciante, qui doit réaliser un nouvel exploit, à Turin, si elle veut intégrer le dernier carré de la compétition. Le résultat du match aller (1-1), plutôt favorable aux Italiens, laisse pourtant de l'espoir à l'Ajax. Pour se qualifier, les Néerlandais doivent gagner, ou tenir en échec la Juve en marquant au moins à deux reprises. Rien d'impossible pour une équipe qui s'est imposée 4 buts à 1 au Bernabeu, dans l'antre du triple champion d'Europe, le mois dernier. Mais la Juve, qui fait partie des favoris de la compétition, entend bien mettre un terme à la belle histoire de l'Ajax.

Cristiano Ronaldo, encore en sauveur ?

En huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo était devenu le sauveur de la Vieille Dame. Après s'être inclinés à Madrid, face à l'Atlético (2-0), les Bianconeri avaient vu Cristiano Ronaldo les envoyer en quarts, grâce à un triplé mémorable (3-0). Mais à Amsterdam, au match aller, la Juventus avait semblé dépassée, comme prise au piège d'un Ajax inarrêtable. Dans ce contexte, Cristiano Ronaldo, encore lui, avait permis à la Juve d'ouvrir le score, et ainsi inscrire le but qui permet à son équipe d'être virtuellement qualifiée au coup d'envoi du match retour.

Quasiment assurée d'être sacrée championne d'Italie pour la huitième fois consécutive, la Juventus est en quête de sa première Ligue des Champions depuis 1996. C'est d'ailleurs dans ce but qu'elle a fait venir Cristiano Ronaldo dans le Piémont, l'été dernier. Mais avant de se projeter plus loin, la Juve doit passer cet obstacle Ajax…