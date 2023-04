Ligue 2 : Pascal Dupraz arrive à Dijon, Philippe Hinschberger quitte Amiens

Le Dijon FCO a communiqué sur son site internet l'arrivée de l'entraîneur de 60 ans, passé notamment par Evian, Toulouse, Caen et Saint-Etienne, "jusqu'à la fin de la saison, avec pour mission de maintenir le club en Ligue 2". Il avait un peu plus tôt annoncé la "mise à pied à titre conservatoire d'Omar Daf, en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle".

De son côté, Amiens "a pris d'un commun accord la décision de décharger Philippe Hinschberger de sa responsabilité de l'équipe professionnelle. Il reste salarié du club. Patrice Descamps (directeur du centre de formation) prend la tête du staff technique à compter de ce jour et ce jusqu'à la fin de la saison", écrit le club picard. Omar Daf était l'entraîneur de Dijon depuis juin 2022. Philippe Hinschberger était arrivé à Amiens au début de la saison 2021/22.

Cinq changements d'entraîneurs en Ligue 2

Ils sont désormais cinq clubs de Ligue 2, Rodez (13e), Niort (20e et relégable), Nîmes (18e et relégable), Dijon (19e et relégable), et Amiens (11e), à avoir changé d'entraîneur depuis le début d'une saison particulière, puisqu'à l'issue de celle-ci deux équipes seulement seront promues en L1 et quatre reléguées en National. Dijon, qui reste sur trois défaites consécutives, n'a remporté qu'un seul de ses dix derniers matches de championnat, et pointe à l'avant-dernière place du classement, à sept longueurs du premier non-relégable, Pau, à neuf journées de la fin.

Amiens reste lui aussi sur trois défaites de suite et n'a gagné que deux de ses dix derniers matches de championnat. Mais la situation des Picards est moins dramatique que celle de Dijon : le club amiénois occupe la 11e place de la Ligue 2, avec six points d'avance sur le premier relégable, Laval.