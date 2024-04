Ligue 2 : Dunkerque accuse un joueur de Bordeaux d'insultes racistes

Dunkerque a annoncé mercredi avoir effectué "un signalement" auprès de la Ligue de football professionnel (LFP) après qu'un de ses joueurs, selon l'USL, a été visé par des insultes racistes proférées par un Bordelais lors du match de Ligue 2 entre les deux clubs mardi. "L'USL Dunkerque est profondément attristé et choqué par les insultes racistes proférées par un des joueurs de l'équipe adverse à l'encontre de l'un de nos joueurs durant le match contre Bordeaux", a écrit le club nordiste dans un communiqué sans citer le nom des deux hommes ni préciser les propos tenus.

"La commission de discipline se réunira demain"

"Le signalement a été fait dans un rapport au délégué après le match", a complété le club dunkerquois auprès de l'AFP. "S'il n'y a pas eu de mention de cet incident juste après le match, c'est parce que c'est une procédure qui a pris un peu de temps". La LFP a précisé à l'AFP que "la commission de discipline se réunira demain (jeudi, NDLR) et mettra le dossier en instruction".

COMMUNIQUE DU CLUB



Le FC Girondins de Bordeaux a pris connaissance du communiqué de @usldunkerque. Nous prenons ces accusations très au sérieux et avons immédiatement ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ces événements. Le racisme, comme toutes les formes de… pic.twitter.com/ncvkLKmgAR — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 24, 2024

Dunkerque s'est incliné 2 à 0 à Bordeaux lors de cette rencontre de la 34ᵉ journée de deuxième division. "Nous tenons à exprimer notre soutien inconditionnel à notre joueur ainsi qu'à tous les sportifs qui subissent de tels actes", ajoute le club quinzième de Ligue 2, qui assure qu'il "condamne fermement tout fait de racisme et de discrimination".

"Ces comportements sont totalement contraires aux valeurs de notre club et à l'esprit sportif", souligne l'USL Dunkerque. "Nous prenons ces accusations très au sérieux et avons immédiatement ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ces événements", ont réagi les Girondins dans un communiqué transmis à l'AFP. "Le racisme, comme toutes les formes de discrimination, sont contraires aux valeurs de notre club. Si les faits étaient avérés, le club s'engage à la plus grande fermeté pour prendre toutes les sanctions nécessaires", ajoute le club bordelais.