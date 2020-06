Ligue 1 : un joueur de Dijon positif au coronavirus

Un joueur du DFCO a été testé positif au coronavirus, sans présenter de symptômes du Covid-19, et placé en quatorzaine, annonce vendredi le club dijonnais de football qui a repris ses activités jeudi.

"Un cas actif et asymptomatique"

En début de semaine, le club bourguignon a effectué des tests sérologiques et de détection (PCR) sur son staff et ses 25 joueurs. "Les résultats de cette campagne de dépistage ont révélé un cas actif et asymptomatique. L’état de santé du joueur ne présente aucune inquiétude", indique le DFCO dans un communiqué, sans délivrer le nom du joueur. Un autre joueur a aussi été invité à rester chez lui par précaution même si ses tests se sont révélés négatifs.

Jeudi, l'AS Monaco avait annoncé de son côté un cas de joueur contrôlé au Covid-19, à la suite de la série d'examens physiques et de tests de de dépistage sérologiques et PCR lors de la reprise lundi dernier. Le joueur évoluant sur le "Rocher" est également asymptomatique.